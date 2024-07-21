Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Teve de tudo

Pênaltis polêmicos e inusitados, mas com acertos dos árbitros

Nos jogos entre Flamengo x Criciúma e Palestino x Cuiabá, penalidades incomuns foram assinaladas e geraram questionamentos, porém acertadamente assinalados; já em relação ao VAR, não se pode dizer o mesmo

Públicado em 

21 jul 2024 às 19:24
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Futebol
Barreto chutou uma segunda bola na bola dominada por Everton Cebolinha, e a penalidade foi assinalada corretamente Crédito: Robson Alves/Brazil Photo Press/Folhapress
A semana foi marcada por lances inusitados em marcações de pênaltis nos jogos do Flamengo contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, e do Cuiabá pela Copa Sul- americana.
No gol da vitória do Rubro-Negro carioca o lance bem polêmico e curioso foi no pênalti que se originou de uma segunda bola que estava em campo e que o jogador Barreto do Criciúma chutou em direção a bola do jogo que estava com Everton Cebolinha, que estava preparado para finalizar para o gol adversário.
De acordo com a regra 12 que trata das Faltas e Condutas Antidesportivas, é tiro livre direto se alguém "arremessar um objeto na direção da bola, de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem, ou tocar na bola com um objeto". Como uma segunda bola em campo é considerada um objeto e o lance foi dentro da área, o pênalti foi muito bem marcado pelo árbitro baiano Maguielson Lima Barbosa.
Já a penalidade do jogo do Cuiabá, válido pela Copa Sul-americana, foi a favor do Palestino e aconteceu no ultimo minuto dos acréscimos. Na cobrança o goleiro Walter defendeu e a bola voltou para o batedor, que fez no rebote, porém o árbitro considerou que o jogo terminou logo após a defesa do goleiro brasileiro.
Nesse caso, a regra diz que “o tiro penal estará concluído quando, depois de executado, a bola parar de se mover, ficar fora de jogo, for tocada por qualquer jogador, incluindo o batedor e à exceção do goleiro, ou o árbitro apontar uma infração cometida pelo batedor ou pela equipe do batedor”.
Desta maneira, depois que o jogador do Palestino fizesse a cobrança, o lance poderia acabar com o gol, a defesa do goleiro ou a finalização para fora. A partir do momento que Walter defendeu, é válido, pela regra, encerrar a partida antes do rebote, ou seja, nesse lance o árbitro também foi muito bem em sua interpretação.

VAR intervencionista

Na vitória do Palmeiras por 2x0 sobre o Cruzeiro no Allianz Parque, os mineiros - diretoria, torcida e jogadores - ficaram na bronca com o árbitro capixaba Davi Lacerda. A reclamação dos cruzeirenses foi no lance em que saiu o gol que seria o de empate do time mineiro e que o árbitro, após pressão dos palmeirenses, foi chamado ao VAR e acabou marcando uma falta no início da jogada.
O curioso é Davi Lacerda estava próximo ao lance e sinalizou deixando a jogada prosseguir. A meu ver, o árbitro que havia acertado ao deixar o jogo seguir, deveria confirmar o gol do Cruzeiro, já que o VAR, na verdade, é apenas mais um árbitro usando uma tecnologia que não é capaz de compreender as complexidades do futebol, percebida melhor dentro de campo. Lembrando que a decisão final é sempre do árbitro de campo quando há uma intervenção do VAR.

Veja Também

Mesmo com o VAR, árbitro confirma pênalti que não existiu- a favor do Vasco

Finais da Euro e da Copa América mostram como o futebol é tratado em cada continente

Pênalti a favor do Flamengo diante do Fortaleza foi mal marcado

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados