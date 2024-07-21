Pênaltis polêmicos e inusitados, mas com acertos dos árbitros

Barreto chutou uma segunda bola na bola dominada por Everton Cebolinha, e a penalidade foi assinalada corretamente Crédito: Robson Alves/Brazil Photo Press/Folhapress

A semana foi marcada por lances inusitados em marcações de pênaltis nos jogos do Flamengo contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, e do Cuiabá pela Copa Sul- americana.

No gol da vitória do Rubro-Negro carioca o lance bem polêmico e curioso foi no pênalti que se originou de uma segunda bola que estava em campo e que o jogador Barreto do Criciúma chutou em direção a bola do jogo que estava com Everton Cebolinha, que estava preparado para finalizar para o gol adversário.

De acordo com a regra 12 que trata das Faltas e Condutas Antidesportivas, é tiro livre direto se alguém "arremessar um objeto na direção da bola, de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem, ou tocar na bola com um objeto". Como uma segunda bola em campo é considerada um objeto e o lance foi dentro da área, o pênalti foi muito bem marcado pelo árbitro baiano Maguielson Lima Barbosa.

Já a penalidade do jogo do Cuiabá, válido pela Copa Sul-americana, foi a favor do Palestino e aconteceu no ultimo minuto dos acréscimos. Na cobrança o goleiro Walter defendeu e a bola voltou para o batedor, que fez no rebote, porém o árbitro considerou que o jogo terminou logo após a defesa do goleiro brasileiro.

Nesse caso, a regra diz que “o tiro penal estará concluído quando, depois de executado, a bola parar de se mover, ficar fora de jogo, for tocada por qualquer jogador, incluindo o batedor e à exceção do goleiro, ou o árbitro apontar uma infração cometida pelo batedor ou pela equipe do batedor”.

Desta maneira, depois que o jogador do Palestino fizesse a cobrança, o lance poderia acabar com o gol, a defesa do goleiro ou a finalização para fora. A partir do momento que Walter defendeu, é válido, pela regra, encerrar a partida antes do rebote, ou seja, nesse lance o árbitro também foi muito bem em sua interpretação.

VAR intervencionista

Na vitória do Palmeiras por 2x0 sobre o Cruzeiro no Allianz Parque, os mineiros - diretoria, torcida e jogadores - ficaram na bronca com o árbitro capixaba Davi Lacerda. A reclamação dos cruzeirenses foi no lance em que saiu o gol que seria o de empate do time mineiro e que o árbitro, após pressão dos palmeirenses, foi chamado ao VAR e acabou marcando uma falta no início da jogada.