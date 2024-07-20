Flamengo vence de virada com gol salvador de Gabigol após pênalti inusitado

O Flamengo buscou a virada e venceu o Criciúma por 2 a 1 neste domingo (21) no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro fez o gol do empate e Gabigol virou de pênalti. O zagueiro Rodrigo fez para o time catarinense no primeiro tempo.

O Flamengo saiu atrás, mas conseguiu a virada no segundo tempo no Mané Garrincha Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

A penalidade foi marcada em um lance inusitado. O Flamengo estava no campo de ataque e uma segunda bola foi atirada em campo pela torcida. Barreto, do Criciúma, chutou a bola extra e a arbitragem sinalizou o pênalti.

A equipe rubro-negra soma 34 pontos na 2ª colocação da tabela. O Criciúma tem 17, no 14º lugar, podendo ser ultrapassado ainda nesta rodada.

O Fla volta a entrar em campo na quarta (24), contra o Vitória, em Salvador. O Tigre joga no mesmo dia, em casa, contra o Fortaleza.

Como foi o jogo

Titulares voltam, mas ataque deixa a desejar. Com Arrascaeta e De La Cruz de volta, o Flamengo pressionou os adversários durante praticamente todo o primeiro tempo. O camisa 18 brilhou em duas jogadas que poderiam ter terminado em gols, mas que nem se transformaram em finalizações certas no alvo.

O Criciúma se mostrou mais eficiência e organizado, o Tigre saiu em contra-ataque e foi assim que chegou ao gol em jogada de bola parada com o zagueiro Rodrigo. Antes, Fellipe Matheus já havia assustado em chute bem defendido por Rossi.

Gabigol entrou no segundo tempo e fez o gol da virada sobre o Criciúma Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Arrascaeta criou jogada que terminou em pênalti e poderia colocar o Flamengo de volta no jogo ainda no começo da segunda etapa. Depois da bola isolada no primeiro tempo, o centroavante agora bateu fraco e desperdiçou a penalidade.

O gramado do Mané Garrincha parecia ter falhas e pode ter dificultado o jogo dos flamenguistas. Alguns minutos depois, Pedro empatou após ótimo passe de Arrascaeta.

Contando com sorte e insistência, o Fla chegou ao ataque e teve a segunda chance de marcar de pênalti quando Barreto tentou tirar uma bola extra do campo, mas acabou cometendo penalidade por erro técnico.