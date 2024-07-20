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Em Brasília

Flamengo vence de virada com gol salvador de Gabigol após pênalti inusitado

Em partida realizada no Mané Garrincha, Rubro-Negro saiu atrás, perdeu um pênalti, mas buscou a virada nos minutos finais com um gol de Gabigol, em outra penalidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jul 2024 às 18:56

Publicado em 20 de Julho de 2024 às 18:56

O Flamengo buscou a virada e venceu o Criciúma por 2 a 1 neste domingo (21) no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro fez o gol do empate e Gabigol virou de pênalti. O zagueiro Rodrigo fez para o time catarinense no primeiro tempo.
Futebol
O Flamengo saiu atrás, mas conseguiu a virada no segundo tempo no Mané Garrincha Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A penalidade foi marcada em um lance inusitado. O Flamengo estava no campo de ataque e uma segunda bola foi atirada em campo pela torcida. Barreto, do Criciúma, chutou a bola extra e a arbitragem sinalizou o pênalti.
A equipe rubro-negra soma 34 pontos na 2ª colocação da tabela. O Criciúma tem 17, no 14º lugar, podendo ser ultrapassado ainda nesta rodada.
O Fla volta a entrar em campo na quarta (24), contra o Vitória, em Salvador. O Tigre joga no mesmo dia, em casa, contra o Fortaleza.

Como foi o jogo

Titulares voltam, mas ataque deixa a desejar. Com Arrascaeta e De La Cruz de volta, o Flamengo pressionou os adversários durante praticamente todo o primeiro tempo. O camisa 18 brilhou em duas jogadas que poderiam ter terminado em gols, mas que nem se transformaram em finalizações certas no alvo.
O Criciúma se mostrou mais eficiência e organizado, o Tigre saiu em contra-ataque e foi assim que chegou ao gol em jogada de bola parada com o zagueiro Rodrigo. Antes, Fellipe Matheus já havia assustado em chute bem defendido por Rossi.
Flamengo
Gabigol entrou no segundo tempo e fez o gol da virada sobre o Criciúma Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Arrascaeta criou jogada que terminou em pênalti e poderia colocar o Flamengo de volta no jogo ainda no começo da segunda etapa. Depois da bola isolada no primeiro tempo, o centroavante agora bateu fraco e desperdiçou a penalidade.
O gramado do Mané Garrincha parecia ter falhas e pode ter dificultado o jogo dos flamenguistas. Alguns minutos depois, Pedro empatou após ótimo passe de Arrascaeta.

Contando com sorte e insistência, o Fla chegou ao ataque e teve a segunda chance de marcar de pênalti quando Barreto tentou tirar uma bola extra do campo, mas acabou cometendo penalidade por erro técnico.
O lance gerou confusão porque muitos jogadores não tinham conhecimento da regra. O camisa 99, que entrou no lugar de Gerson no segundo tempo, fez uma cobrança perfeita para deixar o Flamengo na frente.

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