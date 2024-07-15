Finais da Euro e da Copa América mostram como o futebol é tratado em cada continente

Confusão na final da Copa América entre Argentina e Colômbia Crédito: Paulo Souza/Divulgação

Enquanto a final da Eurocopa, que teve a Espanha campeã ao vencer a Inglaterra por 2 a 1, ocorreu tudo dentro do previsto e sem nenhum incidente dentro ou fora do campo, a final da Copa América com a Argentina vencendo a Colômbia por 1 a 0 na prorrogação, sofreu com grande desorganização.

A começar pelo atraso de mais de uma hora no início do jogo por problemas de invasão ao estádio por torcedores que não tinham ingressos e que a organização do evento não soube controlar.

Com isso, ocorreu uma violação às regras do futebol, mais precisamente a Regra 07: o tempo de jogo, que determina que o intervalo de uma partida não deve ultrapassar 15 minutos, mas na prática tivemos quase 28 minutos devido, por incrível que possa parecer, a um show da cantora Shakira que deveria ter acontecido antes do início da partida. Esse tipo de ocorrência em uma competição internacional é inadmissível e reflete a diferença na seriedade de como o futebol é tratado na Europa e na América do Sul.