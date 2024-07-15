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Finais da Euro e da Copa América mostram como o futebol é tratado em cada continente

Na Alemanha, organização impecável para Espanha e Inglaterra. Já no Estados Unidos, invasão de torcida, show extrapolando o tempo do intervalo e total descaso

Públicado em 

15 jul 2024 às 11:37
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Confusão na final da Copa América entre Argentina e Colômbia
Confusão na final da Copa América entre Argentina e Colômbia Crédito: Paulo Souza/Divulgação
Enquanto a final da Eurocopa, que teve a Espanha campeã ao vencer a Inglaterra por 2 a 1, ocorreu tudo dentro do previsto e sem nenhum incidente dentro ou fora do campo, a final da Copa América com a Argentina vencendo a Colômbia por 1 a 0 na prorrogação, sofreu com grande desorganização.
A começar pelo atraso de mais de uma hora no início do jogo por problemas de invasão ao estádio por torcedores que não tinham ingressos e que a organização do evento não soube controlar.
Com isso, ocorreu uma violação às regras do futebol, mais precisamente a Regra 07: o tempo de jogo, que determina que o intervalo de uma partida não deve ultrapassar 15 minutos, mas na prática tivemos quase 28 minutos devido, por incrível que possa parecer, a um show da cantora Shakira que deveria ter acontecido antes do início da partida. Esse tipo de ocorrência em uma competição internacional é inadmissível e reflete a diferença na seriedade de como o futebol é tratado na Europa e na América do Sul.
Com a bola rolando durante os 90 minutos, os números foram parecidos. No jogo entre Espanha e Inglaterra foram 16 faltas e quatro cartões amarelos. Para Argentina e Colômbia foram 19 faltas e dois cartões amarelos. Os dois árbitros, sendo o francês François Letexier na final da Eurocopa e o brasileiro Raphael Claus na Copa América, conduziram muito bem as partidas finais com ótimas atuações.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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