Copa América e Eurocopa entre acertos e polêmicas com a arbitragem

Muñoz foi expulso contra Uruguai e deixou a Seleção Colombiana com um jogador a menos por todo o segundo tempo Crédito: Reuters/Folhapress

Jogo quente entre Colômbia e Uruguai em uma das semifinais da Copa América. A forte seleção colombiana jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos devido a uma expulsão estúpida do jogador Munoz que atingiu o uruguaio Oliveira fora da disputa de bola com uma cotovelada, recebendo cartão vermelho direto do árbitro mexicano César Ramos. Mesmo com essa desvantagem a Colômbia venceu o jogo e vai pegar a Argentina na grande final no próximo domingo.

Pela Eurocopa, em uma das semifinais entre Holanda e Inglaterra, o árbitro alemão, Felix Zwayer, marcou um pênalti bastante polêmico do defensor Dumfries da Holanda em Harry Kane, atacante inglês, que saiu o gol de empate dos ingleses. O árbitro não marcou a infração no primeiro momento quando o defensor tentou interceptar o chute a gol de Harry Kane e após o chute do atacante acabou atingindo o pé dele. O VAR entrou em ação e após rever o lance no vídeo o pênalti foi marcado.

A polêmica está no fato do atacante ter sido atingido após a conclusão do chute, no que eu concordo que o pênalti não deveria ter sido marcado. No final, a Inglaterra venceu o jogo por 2 a 1 e se classificou para a final da competição que será no domingo contra a Espanha, que venceu a França na outra semifinal.

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