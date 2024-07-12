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Copa América e Eurocopa entre acertos e polêmicas com a arbitragem

Semifinais das competições continentais tiveram lances discutíveis e atuações dos árbitros dividem opiniões

Públicado em 

12 jul 2024 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Muñoz foi expulso contra Uruguai e deixou a Seleção Colombiana com um jogador a menos por todo o segundo tempo
Muñoz foi expulso contra Uruguai e deixou a Seleção Colombiana com um jogador a menos por todo o segundo tempo Crédito: Reuters/Folhapress
Jogo quente entre Colômbia e Uruguai em uma das semifinais da Copa América. A forte seleção colombiana jogou todo o segundo tempo com um jogador a menos devido a uma expulsão estúpida do jogador Munoz que atingiu o uruguaio Oliveira fora da disputa de bola com uma cotovelada, recebendo cartão vermelho direto do árbitro mexicano César Ramos. Mesmo com essa desvantagem a Colômbia venceu o jogo e vai pegar a Argentina na grande final no próximo domingo.
Pela Eurocopa, em uma das semifinais entre Holanda e Inglaterra, o árbitro alemão, Felix Zwayer, marcou um pênalti bastante polêmico do defensor Dumfries da Holanda em Harry Kane, atacante inglês, que saiu o gol de empate dos ingleses. O árbitro não marcou a infração no primeiro momento quando o defensor tentou interceptar o chute a gol de Harry Kane e após o chute do atacante acabou atingindo o pé dele. O VAR entrou em ação e após rever o lance no vídeo o pênalti foi marcado.
A polêmica está no fato do atacante ter sido atingido após a conclusão do chute, no que eu concordo que o pênalti não deveria ter sido marcado. No final, a Inglaterra venceu o jogo por 2 a 1 e se classificou para a final da competição que será no domingo contra a Espanha, que venceu a França na outra semifinal.

Disciplinado

As estatísticas mostram que, até o momento, o Flamengo é o time mais disciplinado do campeonato e como sempre afirmamos esse comportamento reflete no rendimento da equipe na competição. O rubro negro é o time que recebeu menos cartões amarelos (26) e nenhum cartão vermelho até agora.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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