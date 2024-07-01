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Vini Jr. brilha com a bola nos pés, mas tem mau comportamento com a arbitragem

Atacante caminha para ser o melhor do mundo, porém as reclamações exageradas, desrespeito com árbitros, envolvimento em confusões em campo podem ofuscar sua carreira

Públicado em 

01 jul 2024 às 10:33
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Vini Jr. tem se destacado com a bola nos pés, mas postura agressiva preocupa
Vini Jr. tem se destacado com a bola nos pés, mas postura agressiva preocupa Crédito: Rafael Ribeiro/CBF
Eleito o melhor jogador em campo com uma bela atuação contra o Paraguai e caminhando bem para ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa, o atacante Vinícius Júnior, além de desfilar um talento inquestionável, está apresentando um comportamento em campo que não combina com essa virtude.
Deixo bem claro que não me refiro aos dribles, mas às reclamações exageradas, desrespeito com o árbitro, envolvimento em bate-boca, inclusive colocando o dedo na cara dos adversários a cada falta sofrida, o que pode ofuscar tudo que ele representa hoje no mundo do futebol.
Basta lembrar do ex-técnico Renê Simões se referindo a Neymar no início da carreira quando alertou: “estamos criando um monstro”, para enxergarmos porque o “Menino Ney” não chegou nem perto de onde o talento dele poderia levá-lo. Tomara que com Vinícius Júnior seja diferente.

Botafogo na bronca

Hugo Moura acertou a canela de Tchê Tche com violência e não foi expulso
Hugo Moura acertou a canela de Tchê Tche com violência e não foi expulso Crédito: Reprodução/Premiere
O Botafogo se revoltou, e com razão, com a arbitragem de Ramon Abatti Abel no empate em 1 a 1 com o Vasco, em São Januário. A bronca é por causa de uma entrada violenta do jogador vascaíno Hugo Moura em Tchê Tchê, resultando em seis pontos na perna do botafoguense. O volante cruz-maltino merecia cartão vermelho, mas o árbitro nem falta marcou e muito menos foi alertado pelo VAR. A falta de critérios dos árbitros brasileiros continua sendo a maior causa de polêmicas na competição.

VAR salva árbitro do erro

O VAR salvou o árbitro Bráulio da Silva Machado de um pênalti muito mal marcado a favor do Flamengo que só ele viu na vitória do time carioca sobre o Cruzeiro por 2 a 1, no Maracanã. No lance, o defensor do Cruzeiro tirou a bola com a cabeça e o lateral Ayrton Lucas simulou ter sido atingido por uma cotovelada, o que levou ao erro grotesco da arbitragem. A correção veio após o árbitro de vídeo chamar o árbitro central Bráulio até a cabine.

STJD aceita denúncia do Galo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva - STJD - aceitou a denúncia do Atlético-MG contra o árbitro Rodrigo Pereira de Lima por ocasião da expulsão do jogador Hulk. O árbitro, indiciado por abuso de autoridade, se for condenado poderá ser suspenso e ainda pagar multa.
No lance em questão, Hulk foi advertido com cartão amarelo por reclamação, continuou reclamando de forma acintosa e desrespeitosa, sendo expulso em seguida. Se for confirmada a punição ao árbitro, será mais um episódio de desmoralização da arbitragem brasileira.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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