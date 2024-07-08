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Árbitro de Brasil e Uruguai foi muito bem no uso do critério na partida

Darío Herrera não marcou faltas em qualquer contato e valorizou bem o cartão amarelo, aplicando somente em casos extremamente necessários, sem entrar nas simulações e catimbas dos jogadores

Públicado em 

08 jul 2024 às 11:08
Wallace Valente

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Wallace Valente

Darío Herrera vem se destacando na Copa América. Mas já foi bem na Libertadores e na Sul-Americana
Darío Herrera vem se destacando na Copa América. Mas já foi bem na Libertadores e na Sul-Americana Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress
Na partida da melancólica eliminação do Brasil diante do Uruguai na Copa América, um jogo que é sempre muito pegado, o árbitro argentino Darío Herrera usou o conhecido critério sul-americano de arbitragem. Apesar da tradicional rivalidade entre as duas seleções, ele não marcou faltas em qualquer contato e valorizou bem o cartão amarelo, aplicando somente em casos extremamente necessários, sem entrar nas simulações e catimbas dos jogadores.
É verdade que precisou da ajuda do VAR para expulsar o jogador uruguaio Nandez em uma entrada desleal por trás no brasileiro Rodrigo, mas no final controlou bem um jogo nervoso e muito disputado.
A título de informação, pênalti é somente durante os noventa minutos do jogo. A disputa para definir o vencedor após o jogo terminar são cobranças de tiros livres da marca do pênalti. Antes de iniciar as cobranças, o árbitro faz dois sorteios. Um para definir em quais das balizas serão feitas as cobranças e outro quando o capitão da equipe que vencer o sorteio escolhe se cobra ou defende a primeira cobrança. 

Brasileirão

Em uma rodada de boas arbitragens no Brasileirão, destaque para o árbitro capixaba Davi Lacerda na derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Fortaleza, no Castelão. Davi, que vem sendo escalado na Série A do Campeonato Brasileiro, vem aproveitando bem as oportunidades demonstrando tranquilidade e segurança.
Outro que esteve bem foi o gaúcho Rafael Klein na vitória do Botafogo por 3 a 0 sobre o Atlético-MG no Nilton Santos. Ele aplicou cartão vermelho direto ao defensor Igor Rabelo do Galo aos 24 minutos do primeiro tempo após cometer falta no atacante Luiz Henrique que tinha oportunidade clara de marcar um gol para o Botafogo. Aliás, o Galo é o time que mais recebeu cartão vermelho no campeonato até o momento. Foram 7 expulsões. O Flamengo e o Bahia são os times que menos receberam cartões na competição. 

Fórum Global Paz no Futebol

No próximo sábado (12) estarei como palestrante no “Fórum Global Paz no Futebol” na cidade de Recife-PE apresentando o tema “Violência no Futebol, Reflexo da Sociedade”. O fórum tem o apoio da Liga do Nordeste de Futebol e terá a participação de desportistas e autoridades de vários estados brasileiros.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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