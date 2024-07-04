Pênalti em empurrão fora do lance, expulsões e mais. Confira polêmicas da rodada

Ramon Abatti Abel teve atuação confusa na partida entre Atlético-MG e Flamengo na Arena MRV Crédito: Fernando Moreno/agif

Um lance curioso na vitória do Botafogo sobre o Cuiabá por 2 a 1. O pênalti que originou o gol do Cuiabá foi de um empurrão fora do lance no atacante Isidro Pitta, que o VAR pegou e alertou o árbitro. Como o jogador que foi empurrado estava dentro da área e a bola estava em jogo, o pênalti foi bem assinalado.

Na vitória do Vasco sobre o Fortaleza o que chamou a atenção foi o cartão vermelho direto que o jogador Hércules do Leão do Pici recebeu, ainda no primeiro tempo, ao aplicar um carrinho violento no atacante cruz-maltino Adson em um contra-ataque. Chamou a atenção porque em tempos de VAR, geralmente os árbitros esperam para serem chamados no monitor antes de uma expulsão direta.

A realidade da “VARdependência” ficou clara na goleada do Flamengo sobre o Atlético-MG por 4 a 2 no lance do pênalti marcado a favor do Galo. O árbitro Ramon Abatti Abel que estava muito próximo ao lance não marcou a falta clara no atacante Vargas, sendo necessária a intervenção do VAR para a penalidade ser marcada.

Inversão de valores

Felipe Melo empurrou assessor de imprensa do Atlético Goianiense Crédito: Reprodução

Falando em indisciplina, vejam mais essa. O assessor de imprensa do Athletico-PR, Álvaro de Matos, que foi agredido pelo jogador Felipe Melo do Fluminense, pegou 15 dias de suspensão no julgamento do caso no STJD. Enquanto isso, o agressor, Felipe Melo, pegou 1 jogo de suspensão. Ou seja, o agredido pegou punição maior que o agressor.

A justificativa é de que o assessor de imprensa teria invadido o campo. Com isso, o STJD sinaliza para a comunidade esportiva que quem invadir o campo pode ser agredido, que o Tribunal ameniza a situação.

Copa América

Vini Jr. tem se destacado com a bola nos pés, mas postura agressiva preocupa Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Apesar da não marcação de um pênalti claro a favor do Brasil no jogo contra a Colômbia pelo árbitro venezuelano Jesus Valenzuela, como citamos na coluna anterior, os maus resultados da Seleção Brasileira na Copa América combinam com o mau comportamento de Vinícius Júnior, que já está suspenso para o próximo jogo que é decisivo, e agora também do técnico Dorival Júnior à beira do campo.