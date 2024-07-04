Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em cima do Lance

Pênalti em empurrão fora do lance, expulsões e mais. Confira polêmicas da rodada

A realidade da “VARdependência” ficou clara na goleada do Flamengo sobre o Atlético-MG por 4 a 2 no lance do pênalti marcado a favor do Galo

Públicado em 

04 jul 2024 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Ramon Abatti Abel teve atuação confusa na partida entre Atlético-MG e Flamengo na Arena MRV
Ramon Abatti Abel teve atuação confusa na partida entre Atlético-MG e Flamengo na Arena MRV Crédito: Fernando Moreno/agif
Um lance curioso na vitória do Botafogo sobre o Cuiabá por 2 a 1. O pênalti que originou o gol do Cuiabá foi de um empurrão fora do lance no atacante Isidro Pitta, que o VAR pegou e alertou o árbitro. Como o jogador que foi empurrado estava dentro da área e a bola estava em jogo, o pênalti foi bem assinalado.
Na vitória do Vasco sobre o Fortaleza o que chamou a atenção foi o cartão vermelho direto que o jogador Hércules do Leão do Pici recebeu, ainda no primeiro tempo, ao aplicar um carrinho violento no atacante cruz-maltino Adson em um contra-ataque. Chamou a atenção porque em tempos de VAR, geralmente os árbitros esperam para serem chamados no monitor antes de uma expulsão direta.
A realidade da “VARdependência” ficou clara na goleada do Flamengo sobre o Atlético-MG por 4 a 2 no lance do pênalti marcado a favor do Galo. O árbitro Ramon Abatti Abel que estava muito próximo ao lance não marcou a falta clara no atacante Vargas, sendo necessária a intervenção do VAR para a penalidade ser marcada. 

Inversão de valores

Felipe Melo empurrou assessor de imprensa do Atlético Goianiense
Felipe Melo empurrou assessor de imprensa do Atlético Goianiense Crédito: Reprodução
Falando em indisciplina, vejam mais essa. O assessor de imprensa do Athletico-PR, Álvaro de Matos, que foi agredido pelo jogador Felipe Melo do Fluminense, pegou 15 dias de suspensão no julgamento do caso no STJD. Enquanto isso, o agressor, Felipe Melo, pegou 1 jogo de suspensão. Ou seja, o agredido pegou punição maior que o agressor.
A justificativa é de que o assessor de imprensa teria invadido o campo. Com isso, o STJD sinaliza para a comunidade esportiva que quem invadir o campo pode ser agredido, que o Tribunal ameniza a situação. 

Copa América

Vini Jr. tem se destacado com a bola nos pés, mas postura agressiva preocupa
Vini Jr. tem se destacado com a bola nos pés, mas postura agressiva preocupa Crédito: Rafael Ribeiro/CBF
Apesar da não marcação de um pênalti claro a favor do Brasil no jogo contra a Colômbia pelo árbitro venezuelano Jesus Valenzuela, como citamos na coluna anterior, os maus resultados da Seleção Brasileira na Copa América combinam com o mau comportamento de Vinícius Júnior, que já está suspenso para o próximo jogo que é decisivo, e agora também do técnico Dorival Júnior à beira do campo.
O treinador brasileiro vem dando um péssimo exemplo aos seus comandados e reclama de tudo, até de arremesso lateral marcado pela arbitragem, esbravejando e quase invadindo o campo algumas vezes. Esse comportamento é muito negativo para um time que tem jogadores jovens em sua maioria e que tem exatamente em seu técnico e em seu jogador mais famoso - Vinícius Júnior - o espelho de como se comportar em grandes competições.

Veja Também

Vini Jr. brilha com a bola nos pés, mas tem mau comportamento com a arbitragem

Declaração de Wilson Seneme levanta polêmica sobre o uso do VAR

Árbitro precisou da "muleta do VAR" para aplicar expulsão clara em clássico

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados