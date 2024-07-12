Brasileirão

Pênalti a favor do Flamengo diante do Fortaleza foi mal marcado

A árbitra Edna Alves Batista, que já havia anulado um gol do Fortaleza por falta de ataque, viu um pênalti no atacante Pedro quando ele tentou um chute a gol e errou a bola, chutando o chão e caindo na área

Públicado em 

12 jul 2024 às 14:43
Wallace Valente

Colunista

Pênalti sofreu pênalti na partida entre Flamengo e Fortaleza Crédito: Premiere/Reprodução
A derrota do Flamengo por 2 a 1 no Maracanã, veio cheia de polêmicas. A maior delas foi o pênalti mal marcado que resultou no gol do Rubro-Negro Carioca.
A árbitra Edna Alves Batista, que já havia anulado um gol do Fortaleza por falta de ataque, viu um pênalti no atacante Pedro quando ele tentou um chute a gol e errou a bola, chutando o chão e caindo na área.
Após vários pedidos dos jogadores do Fortaleza para que o lance fosse revisto, ela manteve a decisão e o próprio Pedro empatou o jogo na cobrança.
Dessa vez, um pênalti mal marcado entrou, mas o Fortaleza marcou o segundo gol e saiu de campo comemorando a suada vitória.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

