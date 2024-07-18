Mesmo com o VAR, árbitro confirma pênalti que não existiu- a favor do Vasco

A máxima do futebol de que pênalti mal marcado não entra se confirmou no jogo que teve a quarta vitória seguida do Vasco no Campeonato Brasileiro, dessa vez sobre o Atlético-GO por 1 a 0.
O árbitro paulista Matheus Cadançam marcou pênalti sobre o atacante Vegetti, que foi levemente tocado por um defensor e se atirou na sequência simulando um empurrão. O árbitro ainda foi chamado na cabine do VAR, manteve a decisão e confirmou a penalidade de forma equivocada.
Na cobrança do próprio Vegetti, o goleiro Ronaldo defendeu. Logo na sequência do jogo o Vasco marcou um gol, mas dessa vez o VAR acusou impedimento no início da jogada e a arbitragem anulou o gol vascaíno.
Botafogo x Palmeiras
Vale o registro da ótima arbitragem do gaúcho Anderson Daronco no grande e disputado jogo entre Botafogo e Palmeiras com a vitória do Alvinegro por 1 a 0.
Fórum Global Paz no Futebol
No último fim de semana participei como palestrante no Fórum Global Paz no Futebol na cidade de Recife-PE. O evento contou com diversas personalidades do futebol nacional e abordou temas que podem contribuir com ações no combate à violência no futebol dentro e fora de campo. O sucesso do Fórum já despertou o interesse das cidades de Natal e Fortaleza que vão sediar as próximas edições do evento.