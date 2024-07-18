Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Cima do Lance

Mesmo com o VAR, árbitro confirma pênalti que não existiu- a favor do Vasco

O árbitro paulista Matheus Cadançam marcou pênalti sobre o atacante Vegetti, que foi levemente tocado por um defensor e se atirou na sequência simulando um empurrão

Públicado em 

18 jul 2024 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Vegetti claramente cavou pênalti contra o Atlético-GO
Vegetti claramente cavou pênalti contra o Atlético-GO Crédito: Heber Gomes/Agif
A máxima do futebol de que pênalti mal marcado não entra se confirmou no jogo que teve a quarta vitória seguida do Vasco no Campeonato Brasileiro, dessa vez sobre o Atlético-GO por 1 a 0.
O árbitro paulista Matheus Cadançam marcou pênalti sobre o atacante Vegetti, que foi levemente tocado por um defensor e se atirou na sequência simulando um empurrão. O árbitro ainda foi chamado na cabine do VAR, manteve a decisão e confirmou a penalidade de forma equivocada.
Na cobrança do próprio Vegetti, o goleiro Ronaldo defendeu. Logo na sequência do jogo o Vasco marcou um gol, mas dessa vez o VAR acusou impedimento no início da jogada e a arbitragem anulou o gol vascaíno.

Botafogo x Palmeiras

Vale o registro da ótima arbitragem do gaúcho Anderson Daronco no grande e disputado jogo entre Botafogo e Palmeiras com a vitória do Alvinegro por 1 a 0.

Fórum Global Paz no Futebol

No último fim de semana participei como palestrante no Fórum Global Paz no Futebol na cidade de Recife-PE. O evento contou com diversas personalidades do futebol nacional e abordou temas que podem contribuir com ações no combate à violência no futebol dentro e fora de campo. O sucesso do Fórum já despertou o interesse das cidades de Natal e Fortaleza que vão sediar as próximas edições do evento.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Brasileirão Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados