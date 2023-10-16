Neymar faz o que quer na Seleção Brasileira e CBF não faz nada

Neymar fez tudo que quis e ninguém o repreendeu Crédito: Gil Gomes/Agif

A saga de Neymar pelo terceiro cartão amarelo no jogo contra a Venezuela foi muito clara. O árbitro peruano Kevin Ortega, muito fraco na parte disciplinar, teve uma das duas posturas: ou ele é medroso mesmo, ou resolveu inverter a situação e não deu o cartão amarelo, o que, na verdade, foi a maior punição que o jogador recebeu.

Um relato do radialista José Carlos Araújo viralizou nas redes sociais. Ele afirmou que Neymar entrou no túnel que leva ao vestiário no final da partida xingando o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, de todos os nomes possíveis por ter levado o jogo para Cuiabá para, segundo o jogador, fazer média com a federação local.

Neymar, inclusive, foi hostilizado na saída de campo pela torcida, que jogou um saco de pipocas nele. Se isso (ofender o presidente da CBF) aconteceu de fato, e a seleção brasileira fosse administrada de forma séria, ele seria desconvocado no vestiário e nunca mais retornaria à Seleção, mas uma entidade com o histórico da CBF não tomaria uma atitude firme dessas com um jogador que ainda gera muitos dólares para seus cofres nos amistosos da Seleção.

Três coisas ficaram claras no sofrível empate do Brasil contra a Venezuela. Primeiro que Neymar forçou o terceiro cartão amarelo para não ir a Montevidéu e ficar com a filha recém-nascida; segundo que o comando da CBF e da seleção brasileira perderam a autoridade e terceiro que esse time, se não melhorar muito, não passa da primeira fase na próxima Copa do Mundo. Ou seja, o 7 a 1 ainda não acabou.

Arbitragem na Arábia

Os árbitros brasileiros Anderson Daronco e Ramon Abatti foram convocados e apitaram jogos da liga árabe de futebol, que está importando árbitros internacionais, além de jogadores que são astros do futebol como Cristiano Ronaldo e Neymar. O que chamou a atenção foi o cachê pago aos dois árbitros brasileiros quando comparado com o valor recebido para atuar em uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro.