Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Vereadores aumentam instabilidade política em Itapemirim

Indo com muita sede ao pote de poder, eles produziram uma anomalia jurídica, sem precedente nem amparo em nosso arcabouço legal: o afastamento do prefeito logo no início de uma CPI, não como eventual desfecho dos trabalhos da comissão

Publicado em 28/05/2019 às 00h11
Atualizado em 02/10/2019 às 09h33


