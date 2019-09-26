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Vitor Vogas

Vereador de Cariacica decide apoiar Jackeline Rocha para comando do PT-ES

Com a confirmação do apoio, André Lopes dá a Jackeline Rocha, a princípio, a maioria dos delegados que vão escolher o próximo presidente estadual do partido

Públicado em 

26 set 2019 às 14:42
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Jackeline Rocha recebe apoio de André Lopes na eleição à presidência estadual do PT Crédito: André Lopes
O vereador de Cariacica André Lopes decidiu levar a chapa liderada por ele a apoiar Jackeline Rocha, contra o deputado federal Helder Salomão. Com a confirmação desse apoio, Lopes dá a Jackeline, a princípio, a maioria dos delegados que vão escolher o próximo presidente estadual do partido, no congresso estadual do PT, marcado para o fim de outubro.
O apoio ainda não foi anunciado oficialmente, mas a coluna confirmou a decisão com petistas envolvidos na negociação. Segundo o ex-deputado estadual José Carlos Nunes, um dos líderes da chapa de Jackeline, André Lopes já deu a sua palavra e a sua garantia de que ficará com Jackeline no congresso estadual. "Internamente, isso já está fechado com o André. Quando ele vai anunciar o apoio, aí é com ele."
O congresso estadual do PT terá a participação de 250 delegados, cada um deles com direito a um voto. Há quatro chapas no processo e cada uma tem direito a um determinado número de delegados, de acordo com a votação obtida no Processo Eleitoral Direto (PED), no início do mês.
> Eleição do PT tem mais voto do que eleitor. Ex-deputado fala em fraude
CHAPAS
A chapa de Helder é a que tem a maior representação: 124 delegados. Ficou por dois de atingir a maioria (metade mais um). Com o apoio da chapa do atual presidente estadual do PT, João Coser, a chapa de Jackeline totaliza 112 delegados.
Já a de André Lopes reúne 14 delegados. Se todos votarem mesmo em Jackeline, ela fará 126 votos, contra os 124 de Helder.
No último domingo, André Lopes elegeu-se presidente do PT em Cariacica, derrotando o candidato apoiado por Helder no município, Jorge Davel. Para isso, o vereador contou com o apoio justamente dos grupos de Coser e de Jackeline e Nunes.
Agora, como afirma o próprio Nunes, o apoio de André Lopes a Jackeline na eleição estadual é uma contrapartida. "Esse acordo já vinha sendo conversado com ele desde o resultado do PED", conta o ex-deputado estadual.
> Você dividiria apartamento ou namoraria com quem vota naquele político?
TRAIÇÃO
Com direito a 14 delegados no congresso estadual do PT, a chapa liderada por André Lopes é integrada, entre outras correntes, por um pequeno agrupamento chamado DAP (Diálogo e Ação Petista), que não necessariamente apoiaria Jackeline. Esse agrupamento teria direito a designar três dos 14 delegados, conforme acordo verbal que teria sido feito com André Lopes.
Segundo um membro do DAP, que prefere o anonimato e fala até em "golpe", o vereador teria rompido o acordo e agora não vai incluir membros do DAP na relação de 14 delegados.
O prazo para registro de delegados de cada chapa termina nesta sexta-feira (27).
> Leia também: O que os políticos ganham presidindo órgãos técnicos

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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