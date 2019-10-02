Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Vereador bate de frente com Max Filho na Câmara de Vila Velha

Prefeito foi à Casa de Leis para apresentar projeto de PPP da iluminação pública. Pré-candidato a prefeito em 2020, Arnaldinho Borgo aproveitou a presença do adversário para criticar duramente a gestão, na frente de Max: “Cidade é um canteiro de obras paradas”

Publicado em 02/10/2019 às 19h42
Atualizado em 02/10/2019 às 19h54


