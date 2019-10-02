Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Vereador bate de frente com Max Filho na Câmara de Vila Velha
Prefeito foi à Casa de Leis para apresentar projeto de PPP da iluminação pública. Pré-candidato a prefeito em 2020, Arnaldinho Borgo aproveitou a presença do adversário para criticar duramente a gestão, na frente de Max: “Cidade é um canteiro de obras paradas”
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00