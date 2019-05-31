Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Veja quem são os pré-candidatos a prefeito de Cariacica

Só na Câmara, oito nomes são especulados: Cesar Lucas, Joel da Costa, Ilda Chrizostomo, Celso Andreon, Professor Elinho, Edson Nogueira, Sérgio Camilo e Lelo Couto

Publicado em 31/05/2019 às 23h58
Atualizado em 02/10/2019 às 07h49


