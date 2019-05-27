Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Vandinho contra governo por causa de projeto

Programa Qualificar ES, voltado para a capacitação profissional de pessoas de baixa renda, é mais um dos nós górdios da corda esticada entre o governo e um terço da Assembleia Legislativa neste momento

Publicado em 27/05/2019 às 09h16
Atualizado em 05/10/2019 às 23h22


