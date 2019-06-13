Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Ted Conti é cotado para disputar Prefeitura de Guarapari em 2020

Deputado federal, no entanto, prefere permanecer na Câmara e concluir mandato parlamentar

Publicado em 13/06/2019 às 17h24
Atualizado em 02/10/2019 às 03h31


