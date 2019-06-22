Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Tayana Dantas, filha do dono da UVV, pode ser candidata a prefeita de Vila Velha
Fundadora do movimento Vila Nova, ela coordena projeto que visa identificar os principais problemas da cidade e propor soluções para eles, reunidas em plano de governo para os próximos anos
