Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Sociólogo que auxilia Bolsonaro defende menos recursos em Sociologia

Para Antônio Flávio Testa, doutor em Sociologia pela UnB e colaborador de Bolsonaro desde a pré-campanha, decisão de "descentralizar investimentos" em cursos de Humanas como Filosofia e Sociologia é correta

Publicado em 02/05/2019 às 02h36
Atualizado em 06/10/2019 às 10h07


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.