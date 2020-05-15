Serra deve perder R$ 130 milhões em 2020, calcula secretário

Audifax Barcelos e Luciano Rezende na pindaíba Crédito: Amarildo

. Abaixo, com ajuda do secretário da Fazenda da Serra, Pedro Firme, trazemos o novo cenário, preocupante, para o município com a maior população e o segundo maior orçamento do Espírito Santo. E podemos adiantar: as perspectivas não são nada boas. A situação detalhada de Vitória você pode conferir aqui . Abaixo, com ajuda do secretário da Fazenda da Serra,, trazemos o novo cenário, preocupante, para o município com a maior população e o segundo maior orçamento do Espírito Santo.

Segundo Pedro Firme, a receita disponível em caixa prevista para este ano no orçamento municipal era de R$ 777 milhões. Esse número inclui toda a arrecadação tributária própria do município (ISS, IPTU, ITBI, dívida ativa etc.), além das transferências obrigatórias de recursos feitas pelo Estado (ICMS, IPVA) e pela União (FPM).

Não entram aí os recursos vinculados (como a verba do SUS e os royalties de petróleo) nem as chamadas “receitas de capital”: dinheiro emprestado para o município via operações de crédito, recursos de convênios etc.

Com a pandemia, porém, segundo Firme, os cofres municipais devem receber R$ 130 milhões a menos que o esperado inicialmente, ou seja, só R$ 647 milhões daqueles R$ 777 milhões estimados no orçamento, o que corresponde a uma queda de 17%. “Vamos ter, seguramente, uma frustração de receita de mais de R$ 100 milhões”, vaticina ele. Isso ao longo do ano.

17% A MENOS É O TAMANHO DA FRUSTRAÇÃO DE RECEITA CORRENTE LÍQUIDA CALCULADA, AGORA, PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA DA SERRA PARA 2020, EM VIRTUDE DA PANDEMIA. DOS R$ 777 MILHÕES PREVISTOS, DEVEM SE CONCRETIZAR, NO MÁXIMO, R$ 647 MILHÕES.

Mas, assim como em Vitória, Vila Velha e Cariacica, os efeitos da crise já se fazem sentir nos cofres da Serra. A Secretaria da Fazenda já está observando queda na arrecadação total do município. De acordo com Pedro Firme, em abril de 2019, somando todas as fontes, a prefeitura obteve uma receita total de R$ 145 milhões. Já em abril deste ano, a arrecadação total ficou em R$ 120 milhões (uma queda nominal de 17%, sem considerar a inflação dos últimos 12 meses).

E, conforme explica o secretário, esse é só o início do problema. “Abril ainda não teve muita influência do problema do corona. Você tem, por exemplo, o ISS, cuja base de cálculo foi toda de março. Em maio é que teremos uma referência bem consolidada.”

O secretário antecipa o impacto da queda certa no repasse de ICMS do governo do Estado ao município. Na Serra, o ICMS representa mais da metade da receita disponível. No orçamento de 2020, a prefeitura esperava, para este ano, um repasse total de R$ 401 milhões.

No entanto, de março para abril, o repasse de ICMS do Estado para a Serra já caiu 14%. Só nesse item, a queda total projetada agora para o ano é de, pelo menos, R$ 40 milhões (10% a menos que aqueles R$ 401 milhões orçados).

Sempre segundo o secretário, a prefeitura também já assiste à redução na transferência do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), por parte do governo federal. Isso porque, como ele explica, o governo Bolsonaro decidiu prorrogar os prazos de declaração do Imposto de Renda, importante na composição do FPM. “Na primeira quinzena de maio, recebemos R$ 1,7 milhão a menos que na primeira quinzena de abril.”

Quanto ao IPTU, assim como as prefeituras de Vila Velha e de Cariacica, a da Serra estendeu para até 15 de junho o prazo que expiraria no dia 15 de abril, para os contribuintes pagarem a primeira parcela do imposto ou a sua totalidade em cota única. “Acredito que também teremos queda aí. Mesmo com o adiamento, alguns contribuintes serranos terão dificuldade em pagar o IPTU. Pode ser que aumente a inadimplência”, projeta Firme.