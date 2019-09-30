Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Segurança terá orçamento maior que a Educação no ES em 2020

Para o ano que vem, governo estabelece R$ 2,432 bilhões para a Sesp, ou 13,84% da receita total, enquanto a Sedu terá 2,359 bilhões, o que corresponde a 13,42%

Publicado em 30/09/2019 às 13h03
Atualizado em 30/09/2019 às 18h28
Sedu receberá R$ 2,35 bilhões em 2020
Em 2020, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) terá orçamento maior que a Secretaria de Estado de Educação (Sedu).

Na peça encaminhada pelo governador Renato Casagrande (PSB) à Assembleia Legislativa, o governo estabelece R$ 2,432 bilhões para a Sesp, ou 13,84% da receita total prevista para o Estado, enquanto a Sedu terá 2,359 bilhões, o que corresponde a 13,42% da receita.

A secretaria com a maior fatia do orçamento continua sendo a de Saúde, que receberá R$ 2,711 bilhões, o equivalente a 15,43% do bolo.

Os números foram divulgados na tarde desta segunda-feira (30), pelo secretário estadual de Planejamento, Álvaro Duboc, durante o anúncio do projeto de lei orçamentária de 2020, encaminhado para votação da Assembleia.

O aumento do orçamento estadual reservado para a Secretaria de Segurança Pública, de 2019 para 2020, intensifica um fenômeno que já vem se observando há alguns anos, desde o governo anterior de Renato Casagrande (2011-2014)

> Por que a Segurança vai receber mais recursos que a Educação no ES?

Analisando os orçamentos dos últimos anos, constatamos que o tamanho da fatia da Sesp na divisão do bolo tem crescido ano após ano, desde 2014, conforme você pode conferir no gráfico abaixo: 

 

PLANO PLURIANUAL

Anunciado também por Duboc no dia 3 de setembro, o Plano Plurianual (PPA) do governo Casagrande para o quadriênio 2020-2023 já havia dado forte indicativo quanto ao reforço no orçamento da Segurança Pública nos próximos anos.

De acordo com os números do PPA, pela primeira vez, os gastos do governo com a área devem ultrapassar aqueles executados pela Secretaria de Educação.

SAÚDE

No PPA, o governo Casagrande estima um gasto total de cerca de R$ 74,4 bilhões de 2020 a 2023, divididos pelas várias secretarias.

A Secretaria de Saúde (Sesa) é a que mais deve receber recursos: R$ 11,3 bilhões. 

Historicamente, a Sedu recebe, todo ano, um orçamento maior que o da Sesp. Até 2014, a Secretaria de Educação era a que ficava com a maior fatia. Em 2015, foi superada pela Sesa, mas até este ano vem mantendo a 2º posição, cabendo à Sesp a terceira maior fração.

Nos próximos anos quatro anos, tomando da Educação o segundo lugar na divisão do bolo, a Segurança deve ter R$ 10,4 bilhões em quatro anos. À Educação, devem ser destinados R$ 10,1 bilhões.

