Saulo Andreon é a nova aposta do PSB para a Prefeitura de Cariacica

O ex-vereador de Cariaciaca Saulo Andreon é a nova aposta do PSB para o partido ter candidato a prefeito da cidade em 2020. Dirigentes do PSB, o presidente municipal da sigla e o próprio Saulo confirmam o projeto. Nos próximos meses, o partido do governador Renato Casagrande trabalhará intensamente para viabilizar a candidatura do professor, o que passa antes de mais nada por aumentar a projeção de Saulo, sem mandato há uma década, junto ao eleitorado da cidade.

Professor de Inglês, Saulo foi vereador de Cariacica por dois mandatos, de 2001 a 2008 (eleito as duas vezes pelo PT). Em 2006, migrou para o nanico PRTB, pelo qual foi candidato a prefeito em 2008. Desde então, não voltou a exercer mandato eletivo e afastou-se da vida pública, com uma breve exceção: em 2013, primeiro ano da administração de Juninho (PPS), foi secretário municipal de Educação. Desde julho de 2015, é diretor da Escola Viva de São Pedro, a primeira unidade do programa implementado pelo governo Paulo Hartung.

O nome preferido pelos socialistas para a disputa em Cariacica seria, na verdade, o de um aliado pertencente a outra legenda: o deputado federal e ex-prefeito Helder Salomão (PT). Se Helder quiser voltar à prefeitura, será prontamente apoiado em peso pelo PSB, histórico aliado do PT no campo de centro-esquerda. O próprio Casagrande gostaria de ver Helder candidato. O petista, no entanto, hoje não deseja isso.

Para o PSB, então, uma segunda opção seria lançar a vice-governadora Jacqueline Moraes, filiada ao partido. Mas Jacqueline não quer nem pode, por cálculo político, disputar a eleição municipal. O nome de Saulo, assim, surge como inesperada alternativa.

Precisando buscar uma solução para a eleição em Cariacica, uma corrente do PSB tirou o nome dele da cartola (e dos arquivos do partido) e resolveu testar sua aceitação junto ao eleitorado, ao qual ele será (re)apresentado, nos próximos meses, como Professor Saulo.

A proposta de pré-candidatura foi apresentada a Saulo pelo presidente do PSB em Cariacica, Luiz Carlos Índio, em meados de junho. Após muita reflexão, Saulo topou colocar o nome dele à disposição. A ideia, então, foi levada por Índio à direção estadual. Hoje o plano conta com o apoio de Jacqueline e com o aval de Casagrande. Segundo Saulo, ele goza hoje da confiança de ambos.

No último sábado, em encontro estadual do PSB realizado em Vila Velha, Saulo voltou a assinar ficha de filiação, abonada pelo próprio Casagrande – o ato em si foi mais simbólico, já que a rigor ele já estava filiado. A mensagem é a de que o PSB está trazendo o quadro de volta e que desta vez é para lançá-lo candidato.

Para isso, como admite o próprio Saulo, ele precisa e pretende engajar-se em uma maratona de atividades nos próximos meses, dialogando com os mais diversos segmentos da cidade, inclusive políticos, de modo a construir e viabilizar sua candidatura. Além de organizar o partido e buscar potenciais aliados, é necessário reaproximar-se dos eleitores e voltar a tornar-se conhecido.

Saulo passou dez anos na planície e não tem tempo, nem nada, a perder. A aposta é alta e, para transformar em realidade plano tão audacioso, o professor agora tem muito dever de casa a fazer.

Saulo Andreon (PSB), ex-vereador e pré-candidato a prefeito de Cariacica Meu nome é uma das possibilidades colocadas. Já dei o meu sim nesse sentido, após uma boa reflexão. Estou à disposição do partido

FIGURINHA RENOVADA

Dirigentes do PSB apostam em Saulo Andreon por sua ligação muito forte com o setor da educação, com a juventude e, assim como Helder, com a Igreja Católica. O fato de o ex-vereador ter passado tanto tempo fora do mapa político não é visto necessariamente como uma desvantagem, num momento em que os eleitores em geral têm manifestado rejeição a rostos muito conhecidos que figuram em todas as eleições.

Tecnicamente, segundo o banco de dados do TSE, o ex-vereador está filiado ao PSB desde 2009. Mas ele nunca foi atuante de verdade no partido.

