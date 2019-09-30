Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Ronaldo Gonçalves de Sousa: conheça o futuro chefe do Judiciário do ES

O vozeirão, o bigodão, a paixão pela música, pelo Rio Branco e pelo Flamengo; a mão firme nos julgamentos, o recorde no Tribunal do Júri, os julgamentos de Cláudio Guerra e de José Rainha, o começo difícil em Jucutuquara... Quem é o próximo presidente do TJES, segundo o relato de colegas que se formaram com ele em 1972?

Publicado em 30/09/2019 às 05h00
Atualizado em 30/09/2019 às 08h06


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.