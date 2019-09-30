Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Ronaldo Gonçalves de Sousa: conheça o futuro chefe do Judiciário do ES
O vozeirão, o bigodão, a paixão pela música, pelo Rio Branco e pelo Flamengo; a mão firme nos julgamentos, o recorde no Tribunal do Júri, os julgamentos de Cláudio Guerra e de José Rainha, o começo difícil em Jucutuquara... Quem é o próximo presidente do TJES, segundo o relato de colegas que se formaram com ele em 1972?
- Vitor Vogas [email protected]
-
Vitor Vogas
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00