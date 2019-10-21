Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Renato Casagrande é mesmo um governador de esquerda? Um “socialista raiz”? Há fortíssimas controvérsias
Apesar de ser tachado pela oposição até como representante da “extrema esquerda”, Casagrande tem se mostrado liberal na economia e amigão do mercado em medidas na área econômica. Hoje, está à direita do próprio partido, o PSB
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00