Renato Casagrande é mesmo um governador de esquerda? Um “socialista raiz”? Há fortíssimas controvérsias

Apesar de ser tachado pela oposição até como representante da “extrema esquerda”, Casagrande tem se mostrado liberal na economia e amigão do mercado em medidas na área econômica. Hoje, está à direita do próprio partido, o PSB

