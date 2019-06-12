Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Reforma da Previdência: Casagrande analisa o clima no Congresso

Governador está otimista quanto à aprovação do projeto, com a inclusão dos servidores de Estados e municípios, e não só aqueles da União. Mas já esteve mais otimista, anteontem. Reunião de Maia com líderes da bancada jogou água fria no ânimo

Publicado em 12/06/2019 às 23h20
Atualizado em 02/10/2019 às 03h45


