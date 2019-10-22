Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Quem é o homem que decidiu a eleição para a presidência do PT no Espírito Santo?

Com seu apoio a Jackeline Rocha, o vereador André Lopes, de Cariacica, foi decisivo para garantir a vitória matemática dela sobre Helder Salomão, por margem mínima de votos. Ele mesmo avalia: “Fui o grande vitorioso do processo”

Publicado em 22/10/2019 às 14h08
Atualizado em 22/10/2019 às 15h24


