Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Quem é o homem que decidiu a eleição para a presidência do PT no Espírito Santo?
Com seu apoio a Jackeline Rocha, o vereador André Lopes, de Cariacica, foi decisivo para garantir a vitória matemática dela sobre Helder Salomão, por margem mínima de votos. Ele mesmo avalia: “Fui o grande vitorioso do processo”
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00