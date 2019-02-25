Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Projeto de anistia a PMs grevistas será votado nesta terça no Senado
Proposta foi incluída em pauta após aprovação do requerimento de urgência apresentado pelo senador Marcos do Val (PPS)
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00