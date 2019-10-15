Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Projeto contra "ideologia de gênero" será votado nesta quarta na Assembleia

E mais: Instituto de Obras Públicas é extinto; Saulo Andreon muda de cargo comissionado; a polêmica em torno do programa Escola Viva; e o secretário da Fazenda de Casagrande bem na fita com o chefe e com empresários

Publicado em 15/10/2019 às 20h58


