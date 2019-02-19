Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Professor da Ufes vai coordenar o Enade

Trata-se de cargo de destaque no Ministério da Educação (MEC), sob o comando do filósofo Ricardo Vélez Rodríguez.

Publicado em 19/02/2019 às 19h35
Atualizado em 15/01/2020 às 14h11


