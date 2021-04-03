"Prioridade será a vacinação", diz novo presidente da Amunes

É muito importante você ter um presidente da Amunes que tenha alinhamento com o governo, independentemente de quem seja o governador. Sempre fui muito republicano na minha gestão com o ex-governador Paulo Hartung. Tenho sido muito requisitado e tenho tido muito apoio do governo Casagrande. É lógico que tenho uma proximidade muito maior com o Renato, né? Somos do mesmo partido e temos uma amizade um pouco mais profunda. Acho que a presidência da Amunes está acima de qualquer questão partidária ou política, mas tenho certeza de que minha proximidade com o governo vai permanecer e que o trabalho será em prol de todos os municípios.