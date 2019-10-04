Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Presidente nacional do PSDB: “Reeleição de Max Filho é prioridade para o partido”
Em Vila Velha, Bruno Araújo lança candidatura do prefeito, diz que Vandinho Leite concorrerá à Prefeitura da Serra e que tucanos querem ter candidato próprio em Vitória. Pazolini é forte opção: "Tenho ótimas referências sobre ele"
