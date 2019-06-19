Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
PPS e PSB: peças que hoje não se encaixam
Fabrício Gandini (PPS) diz que é candidato à Prefeitura de Vitória e quer ter Nathan Medeiros (PSB) como vice. Acontece que o PSB quer lançar seu próprio candidato (um dos nomes é o de Majeski)
