Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

PPS e PSB: peças que hoje não se encaixam

Fabrício Gandini (PPS) diz que é candidato à Prefeitura de Vitória e quer ter Nathan Medeiros (PSB) como vice. Acontece que o PSB quer lançar seu próprio candidato (um dos nomes é o de Majeski)

Publicado em 19/06/2019 às 02h31
Atualizado em 02/10/2019 às 01h44


