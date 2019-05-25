Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Por que o coronel Nylton Rodrigues pediu para sair?

É o que todo o mundo político capixaba se pergunta desde que a notícia veio à tona, na última terça-feira

Publicado em 25/05/2019 às 00h15
Atualizado em 05/10/2019 às 23h39


