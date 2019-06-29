Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Por que Hartung apostou nos servidores por designação temporária?
O Espírito Santo tem muito mais funcionários nesse regime de contratação do que outros Estados. De 2003 a 2010, Hartung optou, "de caso pensado", por manter muitos DTs em vez de contratar um grande número de efetivos por concursos, afirma revista "piauí". Por quê?
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00