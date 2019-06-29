Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Por que Hartung apostou nos servidores por designação temporária?

O Espírito Santo tem muito mais funcionários nesse regime de contratação do que outros Estados. De 2003 a 2010, Hartung optou, "de caso pensado", por manter muitos DTs em vez de contratar um grande número de efetivos por concursos, afirma revista "piauí". Por quê?

Publicado em 29/06/2019 às 01h02
Atualizado em 01/10/2019 às 22h07


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.