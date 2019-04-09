Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Policiais cobram governo Casagrande em tom de ameaça

Enquanto associações de policiais militares têm pressionado o governo de um lado, entidades de policiais civis começaram a apertar do outro, cobrando melhorias nas condições de trabalho e, principalmente, aumento salarial

Publicado em 09/04/2019 às 01h48
Atualizado em 06/10/2019 às 17h40


