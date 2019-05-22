Pazolini cometeu mesmo erro que Magno Malta
Em setembro, em plena campanha, o então senador disse a pastores que quem o criticava era "pedófilo, traficante, mau-caráter ou vagabundo". Agora, deputado afirmou quem quem protestava contra ele e Damares Alves é "a favor da pedofilia". Calma, delegado!
