Pazolini cometeu mesmo erro que Magno Malta

Em setembro, em plena campanha, o então senador disse a pastores que quem o criticava era "pedófilo, traficante, mau-caráter ou vagabundo". Agora, deputado afirmou quem quem protestava contra ele e Damares Alves é "a favor da pedofilia". Calma, delegado!

Publicado em 22/05/2019 às 00h59
Atualizado em 06/10/2019 às 01h07


