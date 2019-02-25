Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Paz na PMES ainda não foi promovida
A bronca agora dos representantes dos policiais é com o projeto de lei elaborado pelo comando-geral da PMES que em breve será enviado à Assembleia pelo governador, fixando novos critérios para a promoção de praças e oficiais
