Para governo, visita ao Dório Silva devia ter sido feita por comissão

Deputados fazem visita surpresa no Dório Silva. Da esquerda para a direita: Carlos Von, Danilo Bahiense, Lorenzo Pazolini, Vandinho Leite e Torino Marques. Crédito: Reprodução/Redes sociais

Do ponto de vista do governo Casagrande, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado de que o poder de fiscalização legislativa sobre a ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada Câmara do Congresso Nacional, no plano federal, e da Assembleia Legislativa, no plano dos Estados; nunca aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação (ou presentação) de sua Casa ou comissão.

Esse entendimento é extraído do voto do então ministro Sepúlveda Pertence, relator, no STF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.046, julgada em 15 de abril de 2004.

A “visita técnica” ao Dório Silva, no dia 12, foi uma iniciativa espontânea dos seis parlamentares, feita de forma avulsa. Pazolini, Assumção, Vandinho, Carlos Von, Torino e Bahiense: nenhum deles ao menos integra a Comissão de Saúde da Assembleia. O grupo tampouco estava em representação da Casa ou de qualquer comissão parlamentar. Esse é um dos fundamentos técnicos em que o governo Casagrande aposta para que o MPES, ao fim do procedimento investigatório criminal, apresente ação penal contra os deputados no Tribunal de Justiça do Estado.

Saindo do “juridiquês” para o português das ruas: esta história ainda vai dar pano pra máscara. Digo, pra manga.

VANDINHO LEITO?!?

A propósito de atos falhos, na peça em que decidiu instaurar a investigação sobre a conduta dos seis deputados no episódio, a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, só pode ter cometido um: logo no início do documento, ela chama, por escrito, o deputado Vandinho Leite (PSDB) de… Vandinho Leito. Isso mesmo: Leito.

CLEBINHO FECHADO COM PAZOLINI

Enquanto isso, as articulações partidárias visando às eleições municipais voltam a se agitar em Vitória. O presidente da Câmara, Cleber Felix (DEM), está a um passo de sacramentar aliança do seu partido com o Republicanos, que lançará a candidatura de Lorenzo Pazolini à sucessão de Luciano Rezende (Cidadania).

SÓ FALTA DIZER “ACEITO”

Clebinho, como é mais conhecido, confirmou à coluna que “a conversa nesse sentido com o Republicanos está muito adiantada”. Já o deputado estadual Theodorico Ferraço, maior líder estadual do DEM, reafirmou à coluna que Clebinho tem “carta branca” para conduzir as alianças em Vitória.

CANDIDATO A VICE

Se realmente selado o casamento eleitoral, Clebinho desponta com fortes chances de emplacar a si mesmo na vaga de vice da chapa de Pazolini. A articulação passa por aí. No meio político, poucos acreditam de verdade na candidatura própria (e suicida) de Clebinho a prefeito. Desde o início, o vereador lançou o nome à prefeitura precisamente com o intuito de valorizar seu capital político e conseguir uma boa acomodação em alguma chapa majoritária. Se não conseguir ser vice, deve tentar mesmo a reeleição.

COSER E LUIZ PAULO: JOÃO PAULO

Falando na eleição em Vitória, o ex-prefeito João Coser (PT) surpreendeu ao aparecer assim, com esse chapéu meio “bamba do samba”, quando teve o nome homologado para concorrer de novo à prefeitura da Capital. Chamou a atenção porque lembrou aquele chapéu costumeiramente usado pelo também ex-prefeito (e adversário histórico do PT) Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), em situações informais.

João Coser, durante a homologação de sua pré-candidatura a prefeito de Vitória pelo PT Crédito: João Coser

#ESTAMOSJUNTOS?!?

Se bem que o “novo normal” nestes tempos pandêmicos e de Bolsonaro no poder, parece mesmo a união e a mistura de outrora adversários, em frentes comuns contra o bolsonarismo. Exemplos têm brotado por aí. Lançado no fim de maio, o movimento “Estamos Juntos” reúne de Haddad (PT) a FHC (PSDB), de Freixo (PSOL) a Huck (sem partido). Para articular a resistência ao governo, o mesmo Freixo está em grupo de WhatsApp com… Kim Kataguiri (DEM/MBL), deputado conservador e liberal. No Rio, PSB , PDT e Rede acabam de lançar uma “frente progressista” para chegar à prefeitura da segunda maior cidade do país.

JÁ FORAM DA MESMA EQUIPE

Só para lembrar: entre 2015 e 2016, Coser e Luiz Paulo chegaram a fazer parte da mesma equipe de governo, no início da última administração estadual de Paulo Hartung. O petista foi secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, enquanto o tucano foi presidente do Bandes.

ENTRANDO NUMA FRIAS

No governo Bolsonaro, a ocupação do cargo de secretário de Cultura está parecendo “Malhação Múltipla Escolha”. Já passaram por lá:

a) Henrique Pires

b) Roberto Alvim

c) Regina Duarte

d) Mário Frias

CHICO PREMONITÓRIO