Para comemorar: o Cordel do Golpe

Disseram que iam dar um jeito no país

Temiam que o Brasil virasse uma Cuba

À voz e ao voto preferiram os fuzis

Tomaram as ruas com a conservadora turba

Lançaram todas as reformas pelos ares

Bases aqui só mesmo bases militares

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Começa o engodo no 1º de abril:

“Daqui a dois anos novas eleições diretas”

Mas entoando “Vamos pra frente Brasil!”

(Pra frente ou pra trás, em linha muito incerta)

Por duas décadas ficaram alojados

Enquanto o Estado de Direito era alijado

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Onde é que estão as nossas mentes mais brilhantes?

Já aqui não brilham, expurgadas, no exílio

Ao passo que, em porões frios-fervilhantes

Almas rebeldes também perdem o seu brilho

Alô, Chacrinha, de abraço em abraço

A linha dura sobre nós aperta o laço

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Enquanto ascendia no resto do mundo

Um zepelim de chumbo que não ia subir*

E os jovens se erguiam, contestando tudo

É proibido proibir e let it be

O chumbo aqui ganhava outro peso, interno

E a “escada para o céu” levava ao inferno

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Após aquele ano que não terminou

(Fechem o Congresso! Prendam

e cassem o habeas corpus!)

Com o AI-5 a ditadura culminou

Com assassinatos de Estado, e haja corpos!

Copa do Mundo e Canal 100 na sua tela

Enquanto Vlado “se enforcou” no chão da cela

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Volta-se a costa então a toda liberdade

E mede-se o crescimento da nação

Pelo “milagre econômico” que, em verdade,

É um castelo de areia, enganação

Com Figueiredo, o final veio a cavalo

Até que o povo foi às ruas pra cravá-lo

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Hoje vivemos e gozamos novo tempo

Democrático, ainda que imperfeito

Nos nossos dias, é possível, por exemplo

Publicar, sem nenhum corte, este texto

Comemoremos, pois, o golpe com estes versos

Ditadura nunca mais, sem retrocesso

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