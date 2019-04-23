Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Para Assumção, nova lei das promoções não motiva tropas da PMES

Deputado do PSL defende que governo retire proibição à promoção de policiais que respondam a processos como forma de estimular os militares em serviço

Publicado em 23/04/2019 às 20h45
Atualizado em 06/10/2019 às 12h44


