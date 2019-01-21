Padre Kelder realiza missa contra liberação das armas de fogo

O padre Kelder José Brandão Figueira, responsável pela Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, fez uma contundente pregação contra o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) na última terça-feira (15), que flexibiliza o acesso dos cidadãos de todo o país à posse de armas de fogo.
No sermão dirigido aos fiéis durante as missas celebradas por ele neste domingo (20), o padre afirmou que "a fabricação e comercialização de armas de fogo são incompatíveis com a fé cristã" e que "a liberação da comercialização das armas de fogo no Brasil é uma tragédia anunciada". Segundo ele, o decreto do presidente é uma "medida irresponsável" que aumentará muito a violência e as mortes.
Na homilia, fazendo menção a uma passagem bíblica (profeta Isaías), Kelder lembrou aos fiéis que as autoridades políticas e religiosas de Israel traíram a Lei de Deus, deixando-se corromper pelas nações vizinhas. Para ele, o Brasil agora está indo pelo mesmo caminho, "ao copiar o que existe de pior nos Estados Unidos, liberando a comercialização de armas de fogo, contrariando os ensinamentos de Jesus Cristo e da Igreja".
Kelder recordou que o próprio Papa Francisco é contra a venda de armas de fogo, por entender que essa prática é incompatível com a fé cristã.
"O Papa Francisco tem dito em alto e bom som, para nós cristãos e para o mundo inteiro, que a fabricação e comercialização de armas de fogo são incompatíveis com a fé cristã. Mas é lamentável que muitos cristãos, leigos, padres e bispos prefiram ouvir a voz mundana de pessoas travestidas de intelectuais e autoridades religiosas, ao invés de ouvir a voz de Deus e do nosso pastor, o Papa, como fez o povo de Deus no passado. E o que aconteceu a Israel no passado acontecerá conosco, que ficaremos exilados em nossa própria terra, reféns do medo, oprimidos pela violência e morte, que aumentarão muito com essa medida irresponsável do governo federal. O Brasil será devastado. A liberação da comercialização de armas de fogo no Brasil é uma tragédia anunciada."
Na mesma homilia, padre Kelder expressou a opinião de que armar a população civil é uma forma de transferir para os cidadãos uma responsabilidade que é do Estado: a de prover segurança pública à população. Essa transferência, segundo ele, atenderia a "interesses espúrios dos fabricantes de armas e adoradores da guerra".
"A segurança da população é dever do Estado e nenhum governante honesto, que se diz católico, ciente de suas obrigações e de sua fé, pode transferir esta responsabilidade para a população, a fim de atender aos interesses espúrios dos fabricantes de armas e adoradores da guerra, que ganham muito dinheiro com a violência e o sangue derramado do povo."
"FALSOS MESSIAS"
O líder religioso ainda contestou o argumento de que a facilitação da posse de armas de fogo assegura aos cidadãos o direito à legítima defesa. "Um cristão jamais pode erguer uma arma invocando a legitima defesa, deturpando os ensinamentos da Igreja."
O pároco de Itararé também criticou os "falsos messias e falsos profetas" (Messias é o segundo nome do presidente Bolsonaro). "De forma que não podemos permitir a contrição do Espírito de Deus pela onda de ódio que assola o país, alimentada pela política do medo, da violência e das falsas verdades, proferidas por falsos messias e falsos profetas."
Nas entrelinhas, o padre ainda fez alusão crítica ao slogan de campanha de Bolsonaro: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".
"O país não pode estar acima de tudo, muito menos acima do seu povo. Pelo contrário, o Estado, o país, só tem sentido de existir se estiver a serviço principalmente dos mais vulneráveis, com suas instituições servindo à vida e à dignidade de toda a população, como nossos dons e talentos devem estar a serviço da vida e da dignidade das pessoas, como ensina São Paulo e não a serviço da indústria armamentista ou dos interesses de outras nações.
PARÓQUIA
A Paróquia Santa Teresa de Calcutá fica em Itararé (Vitória) e também abrange os bairros, São Benedito, Engenharia, Gurigica, Floresta, Jaburu e Bairro da Penha. Essas comunidades se situam na Grande Maruípe e podem ser consideradas de baixa renda.
Traficantes do Bairro da Penha e de comunidades vizinhas estão no centro da disputa pelo controle do tráfico de drogas nos morros da Capital. Essa guerra tem ceifado vidas como as três vítimas inocentes assassinadas em um ataque covarde na última segunda-feira (14), em uma pracinha na divisa do Morro do Moscoso com o da Piedade, no centro de Vitória.