Padre Kelder realiza missa contra liberação das armas de fogo

Padre Kelder Brandão já celebrou missa de Ramos em frente a corpo de pessoa assassinada na rua Crédito: Internauta

O padre Kelder José Brandão Figueira, responsável pela Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, fez uma contundente pregação contra o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) na última terça-feira (15), que flexibiliza o acesso dos cidadãos de todo o país à posse de armas de fogo.

No sermão dirigido aos fiéis durante as missas celebradas por ele neste domingo (20), o padre afirmou que "a fabricação e comercialização de armas de fogo são incompatíveis com a fé cristã" e que "a liberação da comercialização das armas de fogo no Brasil é uma tragédia anunciada". Segundo ele, o decreto do presidente é uma "medida irresponsável" que aumentará muito a violência e as mortes.

Na homilia, fazendo menção a uma passagem bíblica (profeta Isaías), Kelder lembrou aos fiéis que as autoridades políticas e religiosas de Israel traíram a Lei de Deus, deixando-se corromper pelas nações vizinhas. Para ele, o Brasil agora está indo pelo mesmo caminho, "ao copiar o que existe de pior nos Estados Unidos, liberando a comercialização de armas de fogo, contrariando os ensinamentos de Jesus Cristo e da Igreja".

Kelder recordou que o próprio Papa Francisco é contra a venda de armas de fogo, por entender que essa prática é incompatível com a fé cristã.

"O Papa Francisco tem dito em alto e bom som, para nós cristãos e para o mundo inteiro, que a fabricação e comercialização de armas de fogo são incompatíveis com a fé cristã. Mas é lamentável que muitos cristãos, leigos, padres e bispos prefiram ouvir a voz mundana de pessoas travestidas de intelectuais e autoridades religiosas, ao invés de ouvir a voz de Deus e do nosso pastor, o Papa, como fez o povo de Deus no passado. E o que aconteceu a Israel no passado acontecerá conosco, que ficaremos exilados em nossa própria terra, reféns do medo, oprimidos pela violência e morte, que aumentarão muito com essa medida irresponsável do governo federal. O Brasil será devastado. A liberação da comercialização de armas de fogo no Brasil é uma tragédia anunciada."

Na mesma homilia, padre Kelder expressou a opinião de que armar a população civil é uma forma de transferir para os cidadãos uma responsabilidade que é do Estado: a de prover segurança pública à população. Essa transferência, segundo ele, atenderia a "interesses espúrios dos fabricantes de armas e adoradores da guerra".

"A segurança da população é dever do Estado e nenhum governante honesto, que se diz católico, ciente de suas obrigações e de sua fé, pode transferir esta responsabilidade para a população, a fim de atender aos interesses espúrios dos fabricantes de armas e adoradores da guerra, que ganham muito dinheiro com a violência e o sangue derramado do povo."

"FALSOS MESSIAS"

O líder religioso ainda contestou o argumento de que a facilitação da posse de armas de fogo assegura aos cidadãos o direito à legítima defesa. "Um cristão jamais pode erguer uma arma invocando a legitima defesa, deturpando os ensinamentos da Igreja."

O pároco de Itararé também criticou os "falsos messias e falsos profetas" (Messias é o segundo nome do presidente Bolsonaro). "De forma que não podemos permitir a contrição do Espírito de Deus pela onda de ódio que assola o país, alimentada pela política do medo, da violência e das falsas verdades, proferidas por falsos messias e falsos profetas."

Nas entrelinhas, o padre ainda fez alusão crítica ao slogan de campanha de Bolsonaro: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".

"O país não pode estar acima de tudo, muito menos acima do seu povo. Pelo contrário, o Estado, o país, só tem sentido de existir se estiver a serviço principalmente dos mais vulneráveis, com suas instituições servindo à vida e à dignidade de toda a população, como nossos dons e talentos devem estar a serviço da vida e da dignidade das pessoas, como ensina São Paulo e não a serviço da indústria armamentista ou dos interesses de outras nações.

PARÓQUIA

A Paróquia Santa Teresa de Calcutá fica em Itararé (Vitória) e também abrange os bairros, São Benedito, Engenharia, Gurigica, Floresta, Jaburu e Bairro da Penha. Essas comunidades se situam na Grande Maruípe e podem ser consideradas de baixa renda.