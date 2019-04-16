Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Os sete desafios estratégicos para a educação do Espírito Santo

Lista foi definida pelo secretário estadual de Educação, Vitor de Angelo, em planejamento já apresentado ao governador Renato Casagrande. Um dos destaques é a diminuição das desigualdades dentro da própria rede estadual

Publicado em 16/04/2019 às 00h00
Atualizado em 06/10/2019 às 15h39


