Os planos do presidente da Câmara de Vitória

Clebinho assumiu a presidência no dia 1º de janeiro Crédito: Arte/ Arabson

No exercício do primeiro mandato, o vereador Cleber Felix, vulgo Clebinho (PP), surpreendeu o mercado político ao ser eleito para a presidência da Câmara de Vitória, em agosto passado, após despontar como candidato surpresa e desbancar a chapa apoiada pelo prefeito Luciano Rezende (PPS). Clebinho assumiu a presidência no dia 1º de janeiro.

A chapa encabeçada por Clebinho se originou de um núcleo formado por cinco edis: além dele, Luiz Paulo Amorim (PV), Nathan Medeiros (PSB), Dalto Neves (PTB) e Sandro Parrini (PDT), aos quais se juntaram Roberto Martins (PTB), Mazinho dos Anjos (PSD) e Davi Esmael (PSB). Aquele quinteto inicial segue unido e, basicamente, é quem chegou ao comando da Casa com Clebinho. O novo presidente também tem em Davi Esmael um mentor. “É muito meu amigo”, diz Clebinho, que é da Grande Maruípe.

Para o presidente, o racha que marcou a eleição da Mesa não vai se refletir de algum modo no seu biênio à frente da Câmara. “Da minha parte, não. Hoje mesmo [terça], tive uma reunião com o prefeito. Não posso falar pelos demais. Mas, da minha parte, Luciano terá toda a governabilidade, independentemente da dificuldade entre os partidos, que uma hora acredito que vai se resolver. Vamos estar com o prefeito. O que for bom para a cidade vamos estar votando (sic).”

Por “dificuldade entre os partidos”, Clebinho se refere a outro racha: aquele entre o PP e o PPS, admitido por ele. “A relação do PP com o PPS não está boa. Não sei [se guarda relação com a eleição da Mesa], até porque meu relacionamento com o Luciano é ótimo.”

Como marcas de sua administração, Clebinho quer digitalizar todos os processos legislativos, promover de modo mais regular sessões plenárias itinerantes, valorizar os servidores, melhorar a acessibilidade da Câmara e reformar a Lei Orgânica do Município de Vitória.

Delmaestro

O presidente do PP em Vitória, Marcos Delmaestro, foi exonerado do cargo de assessor especial da Secretaria Municipal de Governo no último dia 9. Minimizando o abalo na relação entre PP e PPS, abordado aqui ontem, ele admite o desgaste entre os partidos, mas pondera que sua exoneração foi “a pedido” e que saiu da prefeitura para ir trabalhar no governo de Renato Casagrande (PSB), como assessor especial do chefe da Casa Civil, Davi Diniz – que é justamente do PPS.

Já um colaborador de Luciano tem outra versão: Delmaestro seria exonerado de uma maneira ou de outra, independentemente de seu novo cargo no governo estadual, porque o PPS não quer manter na prefeitura “quem pode trabalhar contra Luciano”. É, a relação azedou mesmo...

“Precipitação”

Com posição firme, Delmaestro trata o autolançamento de Clebinho à Prefeitura de Vitória como um movimento solo do correligionário. E opina que tanto o movimento de Clebinho como o de Fabrício Gandini (PPS), também pré-candidato, são precipitados. “Acho que é prematuro, mas é direito de ambos se colocarem. Se Clebinho estiver bem avaliado, o partido vai apostar nele. Fabrício a mesma coisa. E tem outros atores na cidade.”

Pazolini com Musso

Neste período de articulações para a eleição da Mesa Diretora da Assembleia, o deputado estadual eleito Lorenzo Pazolini (PRP) tem sido visto com frequência no gabinete do presidente Erick Musso (PRB). Quem também esteve por lá ontem foi Bruno Lamas (PSB).

Evair também tá aí

Por falar em Mesa Diretora, o deputado federal Evair de Melo (PP) diz que não descarta lançar candidatura avulsa à presidência da Câmara Federal, para marcar posição de independência.

Demissões em massa

Voltando à Assembleia, o Diário do Legislativo trouxe ontem os atos de exoneração, assinados por Erick Musso, de 28 comissionados em cargos da Secretaria da Assembleia (ligados à Mesa), Há quem diga que o presidente, cuja reeleição são favas contadas, já está “abrindo espaço” para acomodar os indicados pelos novos aliados, como parte das articulações para garantir a reeleição.

O dilema do professor

Vereador de Vitória, Vinícius Simões (PPS) ainda não decidiu se aceita ou não o convite do prefeito Luciano Rezende (PPS) para se tornar secretário de Desenvolvimento da Cidade. O temor de Vinícius é que, indo para o governo, em uma pasta muito técnica, ele perca visibilidade e se distancie das bases, com a próxima eleição logo ali, em 2020. Nos últimos dois anos, como presidente da Câmara, ele ficou “amarrado” à Mesa, com atuação muito voltada para questões internas da Casa.

Me explica isso daí

Se um governo mais honesto pressupõe aumentar a transparência, por que esse decreto que permite a comissionados impor sigilo ultrassecreto a dados públicos?

CENA POLÍTICA