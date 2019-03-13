Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Os planos de Gilson Daniel para a Amunes

Anote e cobre: futuro presidente da associação dos municípios capixabas quer que ela ajude as prefeituras em áreas como captação de recursos, elaboração de projetos, capacitação de servidores, compras governamentais e desenvolvimento de planos estratégicos.

Publicado em 13/03/2019 às 00h50
Atualizado em 07/10/2019 às 03h16


