Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Os planos de Gilson Daniel para a Amunes
Anote e cobre: futuro presidente da associação dos municípios capixabas quer que ela ajude as prefeituras em áreas como captação de recursos, elaboração de projetos, capacitação de servidores, compras governamentais e desenvolvimento de planos estratégicos.
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00