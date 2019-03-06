Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Os muros de Moro - 2

O outro muro de Moro, na condição de ministro, é aquele no qual ele se equilibra desde que assumiu o cargo e que passou a ser instado a comentar situações delicadas que envolvem parentes e aliados de Bolsonaro

Publicado em 06/03/2019 às 00h50
Atualizado em 07/10/2019 às 05h49


