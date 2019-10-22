Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
Os desafios de Jackeline: unir e reerguer o PT no Espírito Santo
Eleita após disputa interna ainda mais acirrada que a de 2017, nova presidente estadual do partido de Lula terá que reunificar um PT rachado por dentro no Espírito Santo, em um dos momentos mais difíceis de sua história
