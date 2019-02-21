Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Octaciano Neto é demitido da Findes

Federação das Indústrias do Espírito Santo rescindiu contrato com empresa de ex-secretário de Agricultura. Motivo alegado: "redirecionamento de ações"

Publicado em 21/02/2019 às 20h05
Atualizado em 07/10/2019 às 16h57


