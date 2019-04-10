Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
O vaivém do MPES sobre os supostos funcionários fantasmas de Marcelo Santos
Promotoria Cível de Vitória estava convencida de que deputado manteve um funcionário fantasma no Sul e outro no Norte do Estado. Mas mudou radicalmente de entendimento e, alegando falta de provas, desistiu de ação de improbidade que a Justiça já havia aceitado. Entenda, passo a passo, essa trama mal-assombrada
