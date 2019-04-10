Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

O vaivém do MPES sobre os supostos funcionários fantasmas de Marcelo Santos

Promotoria Cível de Vitória estava convencida de que deputado manteve um funcionário fantasma no Sul e outro no Norte do Estado. Mas mudou radicalmente de entendimento e, alegando falta de provas, desistiu de ação de improbidade que a Justiça já havia aceitado. Entenda, passo a passo, essa trama mal-assombrada

Publicado em 10/04/2019 às 04h56
Atualizado em 06/10/2019 às 17h19


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.