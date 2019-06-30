Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo
O segredo do ajuste fiscal de Hartung
“Como Paulo Hartung livrou o Espírito Santo do desastre fiscal brasileiro”, anuncia a chamada, na capa da revista “piauí”
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00