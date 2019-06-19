Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

O "Pacto pelo Brasil" não passou de um pactoide

Quando governantes não sabem muito bem o que fazer, costumam seguir padrões: às vezes, acenam com uma nova nova reforma política (foi o que fez Dilma); outras vezes, propõem algum tipo de pacto para o desenvolvimento da nação. Foi o que fez Bolsonaro

Publicado em 19/06/2019 às 23h39
Atualizado em 02/10/2019 às 01h16


