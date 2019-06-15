Vitor Vogas
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

O "intocável" Sergio Moro

"Fã declarado do filme Os Intocáveis, do diretor Brian de Palma, o então juiz Sergio Moro citou o longa em uma então rara entrevista concedida por ele ao tradicional programa '60 minutes'

Publicado em 15/06/2019 às 23h38
Atualizado em 02/10/2019 às 02h45


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.